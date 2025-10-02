Diário do Nordeste
Ferroviário elimina o Ceará e avança para a final do Campeonato Cearense sub-20

Com brilho de goleiro, Ferrão vai disputar final do torneio contra o Fortaleza

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 21:34)
Jogada
Legenda: Final entre Ferroviário e Fortaleza ainda vai ter data e horário marcado pela FCF
Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Ferroviário venceu o Ceará por 1 a 0 com gol de Luan e boa atuação do goleiro do Tubarão da Barra, Gabriel, que defendeu um pênalti na partida.  Com o resultado, o Ferrão garantiu vaga na final do Campeonato Cearense Sub-20, em duelo realizado nesta quinta-feira (2) no Estádio Presidente Vargas (PV).

O Ferroviário já havia vencido na partida de ida por 2 a 1. Mesmo jogando pelo empate, o Tubarão confirmou a vaga com nova vitória diante do Alvinegro, atual campeão da Copa do Nordeste sub-20, no Clássico da Paz pela categoria de base.

FINAL DO CEARENSE SUB-20

Agora, Ferroviário e Fortaleza se enfrentam em confrontos de ida e volta, na disputa pelo título da competição. O Leão goleou a equipe do Quixadá por 4 a 0 nesta quarta-feira (1º) e avançou na outra semifinal do campeonato de base. Datas, locais e horários ainda serão divulgados em breve pela Federação Cearense de Futebol.

* Sob supervisão de Crisneive Silveira

 

