Ferroviário e Maracanã empatam em 1 a 1 pelo Estadual e perdem chance de assumir a liderança

Ferroviário e Maracanã empataram em 1 a 1 pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. O duelo foi na tarde desta terça-feira (18), estádio Domingão, em Horizonte (CE), e tratava-se de um confronto direto pela liderança da 1ª Fase. Com o empate, o Maracanã se mantém na vice-liderança com 8 pontos, enquanto o Ferroviário fica em 4º com 6.

Bem colocados e invictos no Estadual, Ferroviário e Maracanã voltam a jogar já na sexta-feira. O Tubarão da Barra encara o Icasa, às 15h30 no Elzir Cabral, enquanto o Alvianil visita o Pacajus às 16 horas no Estádio João Ronaldo, em Pacajus.

A partida prometia muito por se tratarem de dois bons times da 1ª Fase do Estadual. Mas a expectativa só foi cumprida no 1º tempo, com os gols e boas chances para os dois lados. Na etapa final, com os times já desgastados, praticamente não criaram nada para mudar o resultado.

O jogo

A partida começou agradável, com as equipes alternando ataques e o Maracanã com uma grande chance de abrir o placar logo com 12 minutos após pênalti de Diney em Gustavo.

Mas o goleiro Jonatan se agigantou, defendendo a cobrança de Dudu Itapajé e ainda pegando o rebote do cobrador.

Foi quando 5 minutos depois, o Ferroviário chegou ao ataque e abriu o placar em boa jogada trabalhada. Roni cruzou na área, Cariús desviou, e a bola chegou em Valderrama, que marcou de cabeça.

O jogo se manteve em bom ritmo apesar do calor e Edson Cariús teve boa chance, em chute rasteiro, mas o goleio Rayr defendeu.

Após a parada técnica, o Maracanã voltou melhor e empatou a partida, aos 35 minutos. O zagueiro Diney errou na saída de bola, Dindê interceptou e lançou para Nael, que bateu no canto para empatar o jogo.

Com o empate, o Ferroviário foi pra cima, pressionou na reta final do 1º tempo e perdeu grande chance com Wandson, que invadiu a área e bateu em cima do goleiro.

2º tempo

Se a etapa inicial foi boa, as equipes fizeram um segundo tempo muito ruim, pelo cansaço dos jogadores.

Sem o ritmo ideal pelo calor, Ferroviário e Maracanã não criaram nada em grande parte do 2º tempo, errando tudo que tentavam. E para piorar, o jogo ficou faltoso, com amarelos distribuídos e muito picotado.

Os dois treinadores até tentaram mudar o panorama do jogo com as alterações, mas só o Ferroviário criou chances na reta final do jogo, com Roni batendo de fora da área por cima do travessão.

Com o jogo até os 51 e os dois times cansados, o empate se manteve, placar que não foi bom para nenhum dos dois, já que a liderança escapou.