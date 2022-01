Maracanã x Ferroviário: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Mais aliviado após sua primeira vitoria do Campeonato Cearense, o Ferroviário entra em campo nesta terça-feira (18), pela 4ª rodada da 1ª Fase, diante do Maracanã, às 15 horas no estádio Domingão, em Horizonte (CE). O Tubarão da Barra vem de vitória convincente diante do Atlético Cearense por 3 a 1 e já mira a liderança da 1ª Fase em confronto direto pela 1ª colocação.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da FCF TV no Youtube e do tempo real do Diário do Nordeste.

Como chegam

O time coral não começou bem o Estadual, com dois empates, mas a vitória no último sábado dá um tranquilidade para a equipe embalar na competição. O Ferrão é o 4º colocado com 5 pontos, enquanto o Alvianil é o vice-líder com 7.

O Maracanã é uma das surpresas do campeonato, com um trabalho consistente do técnico Júnior Cearense, já tendo vencido Atlético Cearense e Iguatu. No último sábado, demonstrou força ao vencer no Morenão por 2 a 1 o Azulão, mas o jogo foi marcado por agressão ao ônibus da equipe por torcedores do Iguatu, ferindo o zagueiro Ciro Sena e o preparador físico. Assim, quem vencer hoje pode terminar a 4ª rodada na liderança.

O técnico Anderson Batatais estava aliviado após a 1ª vitória e a boa atuação diante do Atlético Cearense. Ele espera que a equipe continue evoluindo.

“O importante agora nesse começo de campeonato são as vitórias pra dar pros atletas a convicção de trabalho, a convicção daquilo que eles estão fazendo, né? Essas três partidas que nós jogamos, eu acho que nas três nós fomos superiores ao adversário, infelizmente nós não estávamos conseguindo converter o volume em gols e hoje nós tivemos volume, tivemos os gols”, disse.

Para o duelo contra o Maracanã, o Ferroviário não poderá contar com os meias Clisman, lesionado, e Mauri, expulso no jogo contra a Águia da Precabura.

No Maracanã, Ciro Sena deve jogar, já que sofreu apenas ferimentos leves na agressão dos torcedores do Iguatu.

Prováveis Escalações

Maracanã

Rayr; Gustavo Silva, Ciro Sena, Nanin Cearense e Fabinho; Dedé, Júnior Dindê, Paulinho P10 e Nael; Índio e Dudu Itapajé. Técnico: Júnior Cearense.

Ferroviário:

Jonathan; Eder Lima, André Baumer e Diney; Roni, Alemão, Valderrama, Emerson Souza e Breno; Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Anderson Batatais.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Cearense 2022 - 1ª Fase - 4ª rodada

Local: Domingão, em Horizonte (CE)

Data e hora: 18 de janeiro de 2022 / 15 horasÁrbitro: Adriano Barros-CE

Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva-CE e Alden Cristhian de Barros-CE

Transmissão: FCF TV e tempo real do Diário do Nordeste.