Ferroviário contrata goleiro Jonathan, ex-Manaus

O Ferroviário anunciou, nesta quinta-feira (24), a contratação do goleiro Jonathan, destaque do Manaus na Série C do Brasileiro. No alviverde desde 2014, o atleta de 28 anos somava 125 partidas pela equipe.

O reforço é o 5º do time coral desde a chegada do técnico Francisco Diá. No período, o Tubarão da Barra contratou também o zagueiro Richardson, o lateral Everton, o volante Sousa Tibiri e o atacante Caxito.

Com o encerramento da temporada, o primeiro desafio de 2021 é a Taça Fares Lopes. O Ferroviário estreia no dia 13 de janeiro contra o Caucaia, atual campeão.

Ficha técnica

Nome: Jonathan Braga Queiroz

Data de nascimento: 31/05/1992

Posição: Goleiro

Naturalidade: Alvarães (AM)

Clubes: Nacional/AM, Uberlândia/MG, Rio Verde/GO, Operário/AM, Iranduba/AM, São Raimundo/AM e Manaus/AM