Ferroviário acelera planejamento para 2021 com Francisco Diá

Após encerrar a participação na Série C do Brasileirão e demitir o treinador Marcelo Vilar, o Ferroviário iniciou a reformulação na comissão técnica de olho na temporada de 2021. Na quinta (17), o clube anunciou a contratação de Francisco Diá. O técnico tem 63 anos, estava disputando a Série D pelo ABC, e chega ao Tubarão com contrato até o fim do ano que vem.

O anúncio do comandante ao time coral já era dada como certa após a saída dele do time potiguar. No Ferroviário, Diá tem a missão de comandar o clube inicialmente em duas competições estaduais: na Taça Fares Lopes de 2020, na qual o campeão garante vaga na Copa do Brasil, e no Campeonato Cearense de 2021.

O currículo do novo técnico do Tubarão inclui passagens por várias equipes do Nordeste, como ABC, América-RN, Campinense e Icasa. No Verdão do Cariri, o único clube cearense que comandou, Diá foi vice-campeão da Série C em 2012, posição que garantiu a equipe na Série B do Brasileiro de 2013. Assim, com vasto currículo no futebol nordestino, Diá será determinante para captação de jogadores da Região, um dos pilares do seu trabalho no Icasa, Sampaio Corrêa, América/RN, ABC, entre outros.

O perfil é o mesmo do atual momento do Ferroviário, em captar jogadores que se destacam no futebol nordestino. Este ano, nada menos que 13 jogadores foram captados para a disputa da Série C. A lista contempla:

Genivaldo (Confiança/SE)

Serjão (Barbalha)

Marcelo (São Paulo Crystal/PB)

Mathaus (Retrô/PE)

Marcelo Amaral (Fluminense de Feira/BA)

Túlio (Caucaia)

Vitão (Campinense/PB)

Felipe Macena (Salgueiro/PE)

Jorginho (Altos/PI)

Reinaldo (Fluminense de Feira/BA)

Romário Becker (Campinense/PB)

Júlio (América/PE)

Willian Lira (Retrô/PE)

A estreia do comandante potiguar à frente do Ferroviário será dia 13 de janeiro, às 15h30, contra o Caucaia no estádio Raimundão, na abertura da Taça Fares Lopes. A equipe coral vai em busca do bicampeonato da competição, sendo o primeiro título conquistado no ano de 2018.

Expectativa

O presidente do Ferroviário, Newton Filho, afirmou que Diá era um dos nomes pensados desde o início do planejamento para assumir o clube.

“Ao pensarmos em um novo técnico para 2021, o Diá era um dos nomes pesados e sondados desde o inicio em nosso planejamento e se concretizou a negociação. Ele chega para comandar o Ferroviário junto com a comissão técnica e carrega títulos e acessos, inclusive aqui no futebol cearense pelo Icasa. Este ano ele foi campeão do Rio Grande do Norte este ano de forma invicta com o ABC”, declarou.

Sobre a expectativa do trabalho, Newton afirmou que a diretoria dará as melhores condições para ele realizar o trabalho.

“Ele está vindo desenvolver seu trabalho aqui e a diretoria ficará empenhada em propor boas condições, as melhores condições a ele. Esperamos com esse novo comando conquistar os nossos objetivos”, completou.