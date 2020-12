Ferroviário revela lista de jogadores que continuam no elenco em 2021

A temporada de 2021 do Ferroviário Atlético Clube já começa cedo. No dia 13 de janeiro, pela Taça Fares Lopes, o time coral entra em campo para encarar o Caucaia, no Estádio Raimundão.

Já em preparação, o clube anunciou o técnico Francisco Diá e confirmou uma lista de atletas que permanecem no elenco.

Confira a lista dos jogadores que ficam:

Genivaldo (goleiro)

Serjão (goleiro)

Vitão (zagueiro)

Madson (lateral esquerdo)

Túlio (zagueiro)

Diney (zagueiro)

Felipe Macena (volante)

Índio (volante)

Linnick (volante)

Reinaldo (meia)

André Mensalão (meia)

Luís Henrique (atacante)

Júnior Batista (atacante)

Gabriel Bittar (atacante)

Com isso, atletas que faziam parte do time titular do Tubarão da Barra não seguem no elenco.

Confira a lista dos jogadores que saíram:

Nícolas

Mathaus

Willian Machado

Lucas Hulk

Diego Lorenzi

Esquerdinha

Luiz Henrique

Willian Lira

Marcelo Amaral

Jean

David

Vitor Xavier

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte