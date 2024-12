Ferroviário anuncia contratação de novo gerente de futebol para a temporada 2025

Fernando Pin é o novo gerente de futebol do Ferroviário para a temporada 2025. O anúncio oficial foi feito por parte do Tubarão da Barra na manhã desta quinta-feira (12). Em 2025, o Ferrão disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D.

“Fernando vem de uma sólida experiência de seis temporadas no Boavista/RJ, onde este ano contribuiu diretamente com as conquistas das vagas na Série D e Copa do Brasil pelo clube carioca, que chegou à final da Taça Rio contra o Botafogo”, disse o clube no anúncio.

O Ferroviário conquistou recentemente a Taça Fares Lopes, sobre o Floresta, confirmando vaga na primeira fase da Copa do Brasil 2025. O time ainda está sem treinador após a saída de Marcelo Villar.