Dois jogadores do Fluminense perderam completamente o senso da razão ao agredirem dois profissionais de imprensa que estavam trabalhando no gramado na derrota do time carioca para o Atlético-GO na noite deste sábado (15), no Maracanã.

▶️ VÍDEO: Felipe Melo empurra assessor do Atlético-GO após derrota do Fluminense; Guga dá tapa em câmera



Zagueiro do Fluminense se irritou com comemoração do profissional em frente aos jogadores tricolores



(📹Reprodução/Sport TV) pic.twitter.com/8OQBNbRAQL — Diário do Nordeste (@diarioonline) June 16, 2024

Felipe Melo, já conhecido pelo histórico de problemas de comportamento em campo, empurrou pelas costas o assessor de imprensa do Atlético-GO, Álvaro de Castro, por achar que ele estava comemorando o gol da vitória do time goiano em frente ao banco de reservas do time carioca. O jogador foi expulso de campo.

Já Guga, lateral-direito reserva do time de Fernando Diniz, também se irritou com a presença de um cinegrafista da TV Globo e empurrou a câmera do profissional.

Derrota, vaias e protesto

Fluminense perdeu de virada para o Dragão em pleno Maracanã por 2 a 1. Ganso abriu o placar para o Tricolor, mas Luiz Fernando e Zuleta viraram a o placar para o Atlético-GO no segundo tempo, decretando vitória da equipe visitante.

Com o resultado o Fluminense permaneceu na zona de rebaixamento da Série A (17º) e só soma uma vitória no campeonato em 9 partidas disputadas.

Com a atual fase da equipe em campo, a torcida do Fluminense vaiou e xingou de forma insistente os jogadores em campo, gerando um clima de tensão no estádio.