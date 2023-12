Federação Cearense de Futebol institui troféu em homenagem a Dimas Filgueiras, ídolo do Ceará

A Federação Cearense de Futebol (FCF) vai instituir o troféu Dimas Filgueiras em homenagem ao ex-jogador e técnico do Ceará, falecido nesta sexta-feira (22). A honraria será dada ao time mais disciplinado do Campeonato Cearense de 2024.

A equipe com menos cartões amarelos e menos cartões vermelhos, sendo o primeiro com peso 1 e o segundo com peso 2, será agraciada. Além disso, a Federação decretou luto oficial de três dias, com bandeiras hasteadas a meio mastro.

O Campeonato Cearense terá início no dia 20 de janeiro. Dez equipes participam da competição: Fortaleza, Ceará, Horizonte, Ferroviário, Floresta, Iguatu, Atlético-CE, Maracanã, Caucaia e Barbalha.

LEIA A NOTA COMPLETA:

"É com grande pesar que a Federação Cearense de Futebol (FCF), lamenta o falecimento de Dimas Filgueiras nesta sexta-feira, 22, aos 79 anos, após falência múltipla dos órgãos. Conhecido como Soldado Alvinegro, Dimas marcou a sua história no Ceará Sporting Club com um total de 647 jogos, dentro e fora do campo.

Consternado com a passagem, o presidente da FCF, Mauro Carmélio, decretou luto de três dias com bandeiras hasteadas a meio mastro. O mandatário também instituiu e decretou o troféu Dimas Filgueiras ao clube do Cearense SuperBet 2024 mais disciplinado da competição."