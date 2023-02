Federação Cearense de Futebol define que Clássico-Rei no PV terá duas torcidas

A Federação Cearense de Futebol (FCF), definiu nesta quarta-feira (1), que o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza, na próxima terça-feira (7) às 21h35, pelo Campeonato Cearense, terá duas torcidas no estádio Presidente Vargas. A entidade que preside o futebol cearense definiu que a capacidade de público foi reduzida e será de 12 mil torcedores.

Ainda na nota, a Federação reforçou que o mando de jogo é dela - e não mais do Ceará - e que o plano de ação da partida será divulgado em breve, como a carga de ingressos, os valores e pontos de venda.

Legenda: A Federação Cearense de Futebol (FCF) publicou nota oficial sobre o público no Clássico-Rei Foto: Reprodução / FCF

Ministério Público é contra



Na última segunda-feira (30), o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo de Defesa do Desporto e do Torcedor (Nudtor), solicitou à Federação Cearense de Futebol (FCF) que o Clássico-Rei do Campeonato Cearense fosse realizado com torcida única, com capacidade para 15 mil torcedores. Por ser mando de campo do Ceará Sporting Club, apenas torcedores alvinegros poderiam ingressar no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

A determinação do MPCE tinha aval da Secretária de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).

Clubes a favor de duas torcidas

Na terça-feira (31), após reunião na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF), os clubes apoiaram a decisão de torcida dividida no Clássico-Rei. A diretoria do Ceará propôs dividir entre 60% para os alvinegros e 40% para a torcida do Fortaleza no estádio Presidente Vargas (PV). O Fortaleza apoiou a proposta do Ceará.