FCF remaneja dois jogos para sábado e deixa apenas Clássico-Rei para o domingo em rodada decisiva

A Federação Cearense de Futebol (FCF) detalhou a tabela da última rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense e fez alterações após pedido do Batalhão de Polícia de Choque (BFChoque), deixando apenas o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza a ser disputado no domingo (8). Os demais jogos, Ferroviário x Iguatu no Presidente Vargas e Horizonte x Floresta no Domingão, serão disputados no sábado (7).

Sábado

Ferroviário x Iguatu

07/02, sábado - 16h30

Local: Presidente Vargas



Horizonte x Floresta

07/02, sábado - 16h30

Local: Domingão

Domingo

Ceará x Fortaleza

8/02, domingo - 18h

Local: Castelão

Pedido do Choque

Originalmente, todos os jogos seriam no domingo (8), no mesmo horário, por serem da última rodada da 2ª Fase e definir os classificados para as semifinais.

Mas a FCF recebeu um ofício da 3ª Cia/BPChoque, responsável pelo planejamento e execução de policiamento em grandes eventos esportivos, pedido o remanejamento dos jogos justificando:

"Em razão de preservar a ordem e a segurança, a integridade física e o direito de ir e vir de todos os públicos, conforme orientações que constam no ofício n° 12/2026 – GAB. LAUDOS E PLANEJAMENTO – 3ªCIA/BPCHOQUE".