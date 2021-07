FCF e Ceará visitam jogo do Flamengo para estudar protocolo de retorno do público aos estádios

A Federação Cearense de Futebol (FCF) e a diretoria do Ceará enviaram representantes ao jogo entre Flamengo e Defensa y Justicia, da Argentina, nesta quarta-feira (21), pelas oitavas da Libertadores. O duelo ocorreu no Mané Garrincha, em Brasília, e marcou a volta das torcidas nos estádios do Brasil.

Veridiano Pinheiro Diretor de Operações do Ceará “Recebemos um convite da diretoria de operações do Flamengo para acompanhar de perto essa retomada. Acredito que aqui seja o pontapé. Estamos atentando aos protocolos e medidas de segurança para pensar no nosso retorno”.

A delegação cearense contou ainda com Elmo Mariano, membro da FCF, Afonso Lobo, diretor de patrimônio alvinegro, e Thiago Vale, gerente de operações do Vovô. O grupo viajou ao Distrito Federal e acompanhou a partida in loco.

Legenda: A Arena Castelão é o principal palco da partida do futebol cearense Foto: Thiago Gadelha / SVM

No contexto da pandemia de Covid-19, o duelo foi um marco no futebol brasileiro por representar o retorno da venda de ingresso desde 2020, quando se registraram os primeiros casos de infectados. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem a meta de promover o regresso na Copa do Brasil.

A fase projetada é o período das quartas de final. Assim, caso o Fortaleza avance para a etapa eliminatória, o retorno do público na Arena Castelão deve ocorrer em um jogo do time tricolor. A FCF e a gestão leonina já debatem a possibilidade.