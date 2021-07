Volta do público ao Castelão é projetada para possível jogo do Fortaleza na Copa do Brasil

Uma luz no fim do túnel para uma possível volta do público aos estádios de futebol no Estado do Ceará. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quer executar um projeto-piloto nacional de retorno dos torcedores durante as quartas de final da Copa do Brasil e mobilizou federações estaduais para negociações junto às autoridades locais.

Participante da competição, atualmente nas oitavas de final, o Fortaleza, junto à Federação Cearense de Futebol (FCF), já vislumbra a possibilidade, obviamente condicionada à classificação tricolor, que ainda enfrenta o CRB para conseguir chegar às quartas.

A coluna conversou com o presidente da FCF, Mauro Carmélio, que confirmou a intenção. "Recebemos orientação quanto ao retorno do torcedor, porém já estamos trabalhando essa possibilidade desde o mês de junho. O FEC e FCF estão na linha para termos uma decisão junto ao governo estadual".

Se passar de fase, o jogo das quartas de final da competição, previsto para ocorrer entre o fim de agosto e início de setembro, pode ser o ponto de partida do retorno do público nos estádios cearenses.

Escolha do momento

Há otimismo nesta tentativa, tendo em vista que os índices da Covid-19, embora preocupantes, melhoram no Estado. Além disso, a vacinação em Fortaleza já superou os 50% da população local. No contexto nacional, o primeiro jogo com maior contingente de público acontece nesta quarta-feira (21) entre Flamengo e Defensa y Justicia. Internacionalmente, a Euro trouxe experiências (umas exitosas outras nem tanto) para retomada dos eventos com público.

Ainda não há detalhes sobre o protocolo e as exigências para os torcedores. A coluna estará atenta às novidades.