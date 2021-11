FCF define estádios para jogos do Campeonato Cearense de 2022; veja lista

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou, nesta terça-feira (16), os estádios aptos para receber jogos do Campeonato Cearense de 2022. Após análise, apenas cinco dos oito equipamentos elegíveis foram autorizados a sediar eventos com a presença dos torcedores.

Os aprovados foram a Arena Castelão (Fortaleza-CE), o Domingão (Horizonte-CE), o Inaldão (Barbalha-CE), o João Ronaldo (Pacajus-CE) e o Mirandão (Crato-CE). Assim, as partidas do Estadual irão ocorrer entre as respectivas praças esportivas.

Na nota, a FCF ressaltou que o Carlos de Alencar Pinto, estádio do Ceará Sporting Club, e a Vila Olímpica Elzir Cabral, a casa do Ferroviário Atlético Clube, não apresentaram os laudos para sediar as partidas. O mesmo ocorreu com o Morenão, localizado em Iguatu-CE.

As exigências envolviam dados da Vigilância Sanitária, Bombeiros, Polícia Militar e Engenharia. O torneio ocorre em dois turnos, com 14 rodadas, entre os dias 9 de janeiro e 19 de fevereiro.