Com novo formato, Campeonato Cearense terá menor participação de Ceará e Fortaleza na "era moderna"

A recente mudança de formato do Campeonato Cearense tem um impacto evidente. O Estadual terá bem menos jogos de Ceará e Fortaleza, representantes do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro e principais times da Região. Esta, aliás, será a menor participação de Alvinegros e Tricolores no torneio nesta "era moderna".

Os dois clubes entrarão nas quartas de final e possuem, garantidos, apenas dois jogos. É isso mesmo: Vovô e Leão podem ser eliminados no mata-mata com apenas um par de partidas.

O número de jogos pode subir para quatro (em caso de semifinal) ou, no máximo, seis, em caso de classificação para a decisão.

Ceará e Fortaleza só fizeram menos partidas no Campeonato Cearense nos primeiros anos da competição. Desde 1939, quando houve a profissionalização oficial do torneio, não houve nenhum ano com menos partidas dos dois rivais.

O jornalista Gioras Xerez relembra que, em 1922, o Ceará foi campeão disputando apenas oito jogos. A mesma quantidade do Fortaleza, em 1928.

Mudança de foco

A mudança deixa evidente como o Campeonato Cearense perdeu relevância para os principais times do Estado. O que é natural, tendo em vista que estão cada vez mais se consolidando no cenário nacional e até internacional.

Em 2022, é bem provável que o Fortaleza participe da Copa Libertadores e o Ceará da Copa Sul-Americana, com jogos nos primeiros meses do ano. Ainda haverá participação em Copa do Nordeste e Copa do Brasil, torneios de maior rentabilidade, visibilidade etc. Focar no Estadual como prioridade não é rentável para eles.

Ao mesmo tempo, a mudança é positiva, também, para os outros clubes, que terão 14 rodadas na 1ª fase do Estadual. Antes, tinha time que entrava em campo sete vezes e não tinha mais calendário o restante do ano inteiro. Agora, há ao menos mais jogos e maior margem para recuperação.