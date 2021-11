Fortaleza é o 6º melhor visitante do Brasileirão e tentará melhorar desempenho contra o Bragantino

Virando a página após o empate com o São Paulo, o Fortaleza agora volta as atenções para encarar o Bragantino, às 19 horas deste sábado (13), em confronto direto que vale muito. E o Leão do Pici tem um trunfo para o duelo: o bom desempenho atuando fora de casa, já que é o 6º melhor visitante do Brasileirão.

Até aqui, o Tricolor realizou 16 partidas como visitantes, acumulando seis vitórias, três empates e sete derrotas. O aproveitamento de 43,8% é resultado de 21 pontos conquistados.

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda tem resultados expressivos como visitante, como vitórias sobre Atlético-MG, São Paulo, Palmeiras e Fluminense, por exemplo. Isso é fruto da postura que o Tricolor adota. Independente de jogar fora de casa, procura manter o padrão de imposição, valorização da posse de bola, organização ofensiva e ataque ao adversário. Não é um time que joga retrancado.

Porém, nas duas últimas partidas longe de seus domínios, acabou sendo derrotado para América-MG e Corinthians.

Confronto direto

O jogo contra o Bragantino é importantíssimo para o Fortaleza. Os dois times estão colados na tabela, ambos com 49 pontos, com o Leão do Pici na 4ª colocação e o Massa Bruta, que possui um jogo a mais, está em 5º.

O time cearense fica na frente pelo número de vitórias (14 x 12).

Nova vitória representa consolidação maior no G-4 e distanciamento do Braga.