F1 aumenta largura do colchete no grid de largada em 20 cm; entenda o que muda

A direção de prova da Fórmula 1 anunciou uma mudança significativa na largura dos colchetes no grid de largada. Agora, o colchete será alargado 20cm. Se para o torcedor nada irá mudar, para os pilotos, a mudança será um alívio para evitar punições.

Esteban Ocon foi o primeiro a receber uma penalidade por alinhar fora da posição correta, ficando com os pneus fora do colchete no lado direito, já na primeira corrida do ano no Bahrein. Isso provocou uma penalidade de cinco segundos para o francês.

Outros pilotos acabaram sendo punidos pelo mesmo motivo. A FIA ouviu as observações dos pilotos, com algumas informações afirmando, que já no grid de largada no circuito de Albert Park no próximo final de semana, os colchetes serão 20 cm mais largos do que no ano passado.

Segundo sites especialistas, muito provavelmente a FIA deve manter essa preocupação para as próximas corridas da temporada, também aumentando a largura dos colchetes nos demais circuitos usados pela Fórmula 1.