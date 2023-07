Ex-Rede Cuca, ponteiro Reinaldo assina com equipe da Superliga; veja anúncio

O ponteiro Reinaldo, um dos destaques do Rede Cuca Vôlei na última edição da Superliga Masculina, está de casa nova. O atleta, de 34 anos e 1,93m, acertou com o América Mineiro para a temporada 2023/2024 da principal competição de vôlei nacional.

Natural do Rio de Janeiro/RJ, Reinaldo disputou a Superliga A por São Caetano/SP e Blumenau/SC entre 2006 e 2008. Além disso, o jogador possui um vice-campeonato da Superliga B em 2012 por Pindamonhagaba/SP.

O ponteiro fez uma carreira de sucesso no exterior, com passagens por clubes do Líbano, Portugal, Grécia, Chipre, Kuwait e Emirados Árabes. Em 2022/2023, retornou para o Brasil e defendeu o Rede Cuca, que fez sua estreia na elite do vôlei nacional.

Legenda: Reinaldo pelo Rede Cuca Vôlei. Foto: João Vitor Paiva / SVM

REDE CUCA

Legenda: Reinaldo foi um dos maiores pontuadores da equipe cearense na Superliga. Foto: João Vitor Paiva / SVM

Na equipe cearense, Reinaldo foi um dos grandes destaques e líderes do elenco conduzido por Marcelo Negrão. Mesmo com o rebaixamento na Superliga 2022/203, o jogador foi o 43º maior pontuador da competição com 166 pontos, sendo oito de saque - o famoso ace -. O aproveitamento do jogador sobe quando comparamos os pontos feitos por sets disputados. Reinaldo disputou 63 durante a edição do torneio e ficou no 31º lugar desse ranking.

Ficha do atleta Nome : Reinaldo de Outeiro da Silva

Data de nascimento: 13/04/1989

Idade: 34 anos

Local de nascimento: Rio de Janeiro-RJ

Posição: ponteiro

Altura : 1.93m

Peso : 89 kg Carreira 2012/2013 | Blat - Líbano

2013/2016 | Omonia Nicosia - Chipre

2016/2017 | Fonikas Syros - Grécia

2017/2018 | Fonte do Bastardo - Portugal

2018/2020 | Omonia Nicosia - Chipre

2020/2021 | Al Jahra - Kuwait

2021/2022 | Hatta Club - Emirados Árabes

2022/2023 | Rede Cuca Vôlei

