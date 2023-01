Marcelo Negrão destaca empenho do Rede Cuca para seguir na Superliga: 'batalhar até a última bola'

O Rede Cuca entra em quadra para o jogo decisivo diante do Brasília nesta segunda-feira (30), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. A equipe, primeira cearense a disputar a Superliga A de vôlei masculino, ainda não venceu no torneio. Técnico do grupo, Marcelo Negrão ressalta a importância da torcida e a luta do time para tentar se manter na elite do esporte.

“Jogar aqui dentro é sempre muito bom. A gente conta com a força dessa torcida maravilhosa, que comparece. A gente conta muito com essa força para pressionar a equipe que está brigando com a gente ali na tabela. É importante buscarmos essa vitória. O grupo está muito consciente disso. A gente vai batalhar até a última bola, o último ponto”, disse o técnico da equipe.

Caso vença o Brasília, o Rede Cuca ganha fôlego para tentar escapar do rebaixamento. As equipes se enfrentam a partir das 19 horas. Na tabela, as equipes são última e penúltima, respectivamente. Veja mais detalhes sobre o confronto aqui.