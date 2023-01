Rede Cuca x Brasília pela Superliga de Vôlei: veja os preços e onde comprar ingressos para jogo

Na Superliga de Vôlei, o Rede Cuca segue em busca da primeira vitória na competição, para isso conta com a ajuda da torcida para superar seu adversário. Para o jogo da próxima segunda-feira, (30), contra o Brasília às 19h no Ginásio Paulo Sarasate, os ingressos já começaram a ser comercializados.

As entradas terão cunho social, sendo gratuitas por meio de doação de alimentos ou absorvente. Para o jogo, os torcedores poderão garantir seu local no setor arquibancada através das doações. Os demais setores, vai ter meia entrada para todos e também terão que ser feitas as doações.

Todas as doações serão entregues para a Associação D' Eficiência Superando Limites - Adesul Ceará, localizada em Maracanaú.

A venda de igresso acontece através do site Bilheteria Virtual e, se houver disponibilidade, no Ginásio Paulo Sarasate, no dia do jogo, a partir das 17h. Para os ingressos que forem adquiridos online, a entrega dos alimentos e absorventes devem ser feitas na entrada do Paulo Sarasate, no dia do jogo.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

Arquibancada: 1kg de alimento ou pacote de absorvente

Cadeira: R$ 10,00 + 1kg de alimento ou pacote de absorvente

Quadra/VIP: R$ 35,00 + 1kg de alimento