Resultado do jogo Napoli x AS Roma hoje, 28/4: veja o placar e estatísticas da partida

Neste domingo, 28 de abril, em Napoli, o jogo Napoli x AS Roma, terminou com o placar 2 - 2. A partida corresponde à 34ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Napoli x AS Roma

NAP 2 - 2 ROM Gols M. Olivera 65' V. Osimhen 84' P. Dybala 59' T. Abraham 89' 27 Total de chutes 10 9 Chutes no gol 4 48% Posse de bola 52% 421 Passes 461 86% Precisão de passe 86% 11 Faltas 5 2 Cartões amarelos 0 0 Cartões vermelhos 0 1 Impedimento(s) 1 9 Escanteio(s) 2

Napoli 4-3-3 Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mathías Olivera, Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Jens Cajuste, Matteo Politano, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia. AS Roma 4-3-3 Mile Svilar, Rasmus Kristensen, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Leonardo Spinazzola, Edoardo Bove, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Sardar Azmoun, Stephan El Shaarawy.