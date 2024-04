Ceará encerra preparação para duelo contra o Mirassol pela Série B

O Ceará encerrou a preparação para o duelo diante do Mirassol, válido pela segunda rodada da Série B do Brasileiro. Sob comando do técnico Vagner Mancini, o grupo realizou a última etapa das atividades na manhã deste domingo (28), no CT da Ponte Preta, em Campinas (SP).

No CT da Ponte Preta, o técnico Vagner Mancini trabalhou opções táticas e de posicionamento. Depois, o grupo participou de um treino recreativo. Ainda nesta tarde, a delegação se desloca para São José do Rio Preto, cidade vizinha a Mirassol, local da partida.

O grupo alvinegro vai em busca de quebrar uma sequência negativa. Pela Série B, o Ceará não vence fora de casa há 13 jogos. A equipe terá duas baixas importantes. Os atacantes Erick Pulga e Saulo Mineiro ficaram fora da disputa por problemas físicos.

O Ceará enfrenta o Mirassol nesta segunda-feira (29), em jogo da segunda rodada da Série B. O duelo será no Estádio Maião, a partir das 19h30 (de Brasília).