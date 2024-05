Por indisciplina após jogo em Fortaleza, Romero e Hernandez são cortados de viagem do Botafogo

O Botafogo cortou por indisciplina os meias Óscar Romero e Diego Hernandez após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza no Castelão no último domingo (12). Os dois entraram em campo contra o Tricolor de Aço, com o paraguaio sendo titular, com a assistência para o gol do Bota, e o argentino entrou na etapa final de jogo.

O clube publicou uma nota oficial nesta segunda-feira (13), informando que os dois jogadores foram cortados do duelo contra o Universitario, nesta quinta-feira, às 19h, pela Conmebol Libertadores.

O Botafogo informa que, por razões disciplinares, os atletas Romero e Diego Hernández não vão seguir com a delegação de Fortaleza para Lima, onde o Botafogo enfrenta o Universitario, na quinta (16), pela Conmebol Libertadores. Ambos retornam ao Rio e irão realizar atividades em… pic.twitter.com/jbveeOjcBa — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 13, 2024

Eles retornaram ao Rio de Janeiro e farão atividades em separado no CT do clube. Na nota, o Botafogo não especificou qual teria sido a indisciplina cometida pela dupla.

Jogo decisivo

O Botafogo entra em campo contra o Universitario no Monumental, em Lima, nesta quinta-feira, por jogo decisivo da fase de grupos da Libertadores. O time carioca é o 2º colocado do Grupo D com 6 pontos, um a mais que o adversário peruano.