Voo do Fortaleza para a Argentina sofre atraso em São Paulo; veja previsão de chegada

O voo do Fortaleza para a Argentina sofreu atraso em São Paulo. A previsão é de que a delegação desembarque em Buenos Aires às 22h30 (de Brasília) desta segunda-feira (13). O Leão do Pici enfrenta o Boca Juniors, na Bombonera, em jogo da Copa Sul-Americana.

Após o desembarque, o grupo realiza treinamento no CT do Atlético Independiente às 15h30 (de Brasília). No dia seguinte, enfrenta o time argentino. Juan Pablo Vojvoda escalou 24 atletas para a duelo. Veja a lista completa aqui.

A delegação retorna em voo fretado na quinta-feira (16), com desembarque previsto para o período da noite. Fortaleza e Boca Juniors se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires.