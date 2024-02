Ex-jogador Erandir é anunciado como novo técnico do futebol feminino do Fortaleza

O ídolo Tricolor Erandir é o novo técnico das Leoas para a temporada de 2024. O “Popó do Pici”, como era conhecido, assume o comando técnico da equipe feminina do Fortaleza na disputa do Campeonato Brasileiro A2 e Campeonato Cearense deste ano.

O ídolo do Leão do Pici acerta seu retorno ao Fortaleza após se destacar como técnico e gestor do Semear/Caucaia, onde conquistou títulos e campanhas marcantes, além de ter sido vice-campeão do Campeonato Cearense de 2022, com o Caucaia, no cargo de auxiliar técnico.

O novo técnico já foi apresentado ao grupo de atletas e permanece em pré-temporada visando o principal objetivo do Clube no ano, o acesso à elite nacional.

CARREIRA HISTÓRICA

Como jogador, Erandir atuou profissionalmente por mais de 20 anos, fazendo sua estreia em 2000 pelo Fortaleza. Marcado pela sua força física e por ser bastante incisivo na marcação, o atual treinador das Leoas vestiu o Manto Tricolor em 364 jogos, sendo 359 deles oficiais.

Conquistou seis vezes o Campeonato Cearense e fez parte das campanhas históricas de 2002 e 2004, quando o Leão do Pici ascendeu para a primeira divisão, sendo vice-campeão do Campeonato Brasileiro Série B. Já na campanha marcante da Série A de 2005, Erandir atuou em todas as 38 rodadas marcando sua história no Tricolor.