Fortaleza recebeu mais de R$ 73 milhões de cota de transmissão na Série A em 2023; veja ranking

O Fortaleza recebeu mais de R$ 73 milhões de cota de transmissão dos seus jogos na Série A de 2023. O Tricolor aparece na 13ª posição entre os 20 times que participaram da última edição do Brasileirão. Os dados são da coluna do jornalista Allan Simon, do UOL, que apurou ainda que a TV Globo, detentora dos direitos, desembolsou cerca de R$ 2,1 bilhões para a transmissão do campeonato.

O valor total foi dividido entre TV aberta (R$ 869,4 milhões), TV por assinatura (R$ 724,5 mi), o montante de pay-per-view (R$ 302,4 mi) e mais a quantia mínima de PPV garantida por contrato para Flamengo, Corinthians, Grêmio e Palmeiras, que chegou a R$ 541,9 milhões no ano passado.

Dos R$ 2,1 bilhões investidos pela emissora detentora dos direitos de transmissão, 40% é dividida de forma igualitária entre os clubes, 30% referente a quantidade de jogos transmitidos e 30% pela classificação final na competição.

A equipe que mais recebeu foi o Flamengo, com R$ 275,2 milhões. Na sequência, Corinthians, com R$ 187,2 milhões, e Grêmio, com R$ 170,1 milhões, fecham o top-3.

VEJA A LISTA COMPLETA ABAIXO:

RANKING DE RECEITAS TOTAIS COM A TV GLOBO:

Flamengo (R$ 275,2 milhões) Corinthians (R$ 187,2 milhões) Grêmio (R$ 170,1 milhões) Palmeiras (R$ 162,6 milhões) Atlético-MG (R$ 121,2 milhões) Botafogo (R$ 112,5 milhões) São Paulo (R$ 111,7 milhões) Fluminense (R$ 105,7 milhões) Internacional (R$ 105,5 milhões) Cruzeiro (R$ 98,5 milhões) Vasco (R$ 97,6 milhões) Bragantino (R$ 85,8 milhões) Fortaleza (R$ 73,6 milhões) Bahia (R$ 72,1 milhões) Cuiabá (R$ 66 milhões) Santos (R$ 64,2 milhões) Coritiba (R$ 49,9 milhões) Goiás (R$ 49,4 milhões) América-MG (R$ 42,8 milhões) Athletico (R$ 41,8 milhões)*

* Recebe apenas pelo contrato de TV aberta.

RANKING DE RECEITAS DO PAY PER VIEW COM A TV GLOBO:

Flamengo (R$ 177,3 milhões)* Corinthians (R$ 118,2 milhões)* Grêmio (R$ 56,9 milhões)* Palmeiras (R$ 50 milhões)* São Paulo (R$ 27,9 milhões) Vasco (R$ 20,5 milhões) Cruzeiro (R$ 18 milhões) Atlético-MG (R$ 16,4 milhões) Internacional (R$ 15 milhões) Fluminense (R$ 10,5 milhões) Santos (R$ 9,95 milhões) Botafogo (R$ 9,52 milhões) Bahia (R$ 6,05 milhões) Fortaleza (R$ 1,96 milhão) Coritiba (R$ 1,6 milhão) Goiás (R$ 1,05 milhão) América-MG (R$ 483,9 mil) Cuiabá e Red Bull Bragantino (R$ 120,9 mil) Athletico-PR (R$ 0)**