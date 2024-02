Fortaleza leva ampla vantagem em confronto contra o Ferroviário e não perde para o rival desde 2020

Invicto na temporada de 2024, o Fortaleza já tem um novo desafio nesta quarta-feira (7). O Tricolor do Pici encara o Ferroviário, às 20h30, no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do Campeonato Cearense, para defender uma sequência de seis jogos sem perder para o rival.

A última derrota do Leão para o Tubarão aconteceu no dia 4 de março de 2020, em confronto pela quarta rodada da segunda fase do Estadual. O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Juan Quintero, que cabeceou contra a própria meta no primeiro minuto da partida.

Depois desse duelo, foram mais seis encontros, com quatro vitórias leoninas e dois empates. Nas últimas duas partidas, inclusive, o Tricolor goleou o adversário por 4 a 0.

Levando-se em conta o retrospecto geral, o Fortaleza leva ampla vantagem sobre o Ferroviário. No total, foram 331 jogos, com 140 vitórias do Leão, 97 do Tubarão e 94 empates.

ÚLTIMOS 10 JOGOS ENTRE FERROVIÁRIO E FORTALEZA: