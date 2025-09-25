Billy Vigar, atleta de 21 anos formado na base do Arsenal, faleceu nesta quinta-feira (25). Após ser internado no sábado, o centroavante ficou em coma induzido após sofrer uma lesão cerebral durante o jogo contra o Wingate & Finchley, na Sétima Divisão do Campeonato Inglês. O atual clube do jogador, o Chichester City, confirmou a morte do atleta nas redes sociais.

O lance ocorreu foi no dia 20 de setembro. Depois de uma jogada na lateral do campo,Vigar se chocou contra um muro na lateral do gramado. O atleta recebeu atendimento médico ainda no campo. Em seguida, foi levado de ambulância e transportado de helicóptero para um hospital de Londres.

De acordo com o clube, Billy sofreu uma "lesão cerebral significativa" e foi tratado da melhor forma possível. O atleta entrou em coma induzido na segunda-feira.

Confira pronunciamento do clube

"Após sofrer uma lesão cerebral grave no último sábado, Billy Vigar foi colocado em coma induzido. Na terça-feira, ele precisou de uma cirurgia para aumentar as chances de recuperação. Embora isso tenha ajudado, a lesão foi demais para ele e ele faleceu na manhã de quinta-feira (25). As respostas à atualização original mostram o quanto Billy era considerado e amado no esporte. Sua família está devastada por isso ter acontecido enquanto ele jogava o esporte que ele amava", informou o clube.

Vigar chegou à base do Arsenal em 2020, atuou na equipe sub-20. Em seguida, foi emprestado para o Derby e para o Eastbourne até chegar ao Hastings United em 2024. Ele estava no Chichester City deste agosto. Em nota, a Federação de Futebol da Inglaterra lamentou o ocorrido. O Arsenal também se manifestou.

— Todos no Arsenal estão devastados com a notícia chocante de que o ex-jogador da base Billy Vigar faleceu. Todos os nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos neste momento. Descanse em paz, Billy — disse o Arsenal.