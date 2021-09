Ex-jogador Denílson divulga que testou positivo para Covid-19

O ex-jogador Denilson testou positivo para Covid-19. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, onde compartilhou seu estado de saúde e esclareceu que sua esposa Luciele de Camargo e os filhos Maria Eduarda e Davi não estão contaminados.

Denilson com Covid

Denilson foi diagnosticado com o vírus na sexta-feira (17), após sentir febre. O comentarista do Jogo Aberto, da Band, afirmou estar “seguindo as orientações de isolamento em casa” e que não está com sintomas atualmente.

O ex-jogador ficará afastado das funções até se recuperar da Covid-19.

"Fala pessoal, só pra avisar que estou bem e me recuperando da COVID da maneira mais leve, GRAÇAS A DEUS. Estou seguindo as orientações de isolamento em casa. Minha família está ótima, sem COVID. Meus pais estão ótimos, sem COVID. OBRIGADO pelo carinho de vocês. Daqui a pouquinho estou de volta ao Jogo Aberto com meus AMIGOS. Se cuidem."