Ex-Fortaleza, Pol Fernández é rebaixado com o Godoy Cruz para a 2ª divisão da Argentina

Meio-campista atuou em 15 jogos do time nesta temporada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:23)
Jogada
Legenda: Pol Fernández em ação pelo Godoy Cruz
Foto: Divulgação/Godoy Cruz

O ano de 2025, definitivamente, não ficará marcado positivamente para Pol Fernández. Depois da passagem frustrante pelo Fortaleza, o volante foi rebaixado com o Godoy Cruz para a 2ª divisão do Campeonato Argentino, neste sábado (15).

O Godoy Cruz precisava vencer o Deportivo Riestra, no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, para escapar do rebaixamento. Porém, empatou em 1 a 1, e acabou caindo para a Primera Nacional - o equivalente à Segunda Divisão.

Com o rebaixamento, chega ao fim a sequência de 17 anos seguidos do time na elite do futebol argentino. Ao fim do jogo, o estádio foi tomado por choro e tristeza de torcedores, jogadores e membros da comissão técnica.

Pol Fernández foi contratado pelo Godoy Cruz em julho deste ano. Disputou 15 jogos, sendo 10 como titular, e não marcou nenhum gol nem deu assistência. Aos 34 anos, volante tem vínculo com o El Expreso até 2026.

