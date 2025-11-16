Ex-Fortaleza, Pol Fernández é rebaixado com o Godoy Cruz para a 2ª divisão da Argentina

O ano de 2025, definitivamente, não ficará marcado positivamente para Pol Fernández. Depois da passagem frustrante pelo Fortaleza, o volante foi rebaixado com o Godoy Cruz para a 2ª divisão do Campeonato Argentino, neste sábado (15).

O Godoy Cruz precisava vencer o Deportivo Riestra, no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, para escapar do rebaixamento. Porém, empatou em 1 a 1, e acabou caindo para a Primera Nacional - o equivalente à Segunda Divisão.

Com o rebaixamento, chega ao fim a sequência de 17 anos seguidos do time na elite do futebol argentino. Ao fim do jogo, o estádio foi tomado por choro e tristeza de torcedores, jogadores e membros da comissão técnica.

Pol Fernández foi contratado pelo Godoy Cruz em julho deste ano. Disputou 15 jogos, sendo 10 como titular, e não marcou nenhum gol nem deu assistência. Aos 34 anos, volante tem vínculo com o El Expreso até 2026.