Ex-Fortaleza, atacante Tiago Orobó vive fase artilheira na Coreia do Sul

Ex-Fortaleza, o atacante Tiago Orobó atravessa uma fase artilheira na Coreia do Sul. Pelo Gyeongnam, na K-League 2, acumula sete gols em oito jogos na atual temporada. Assim, contribuiu com a evolução da equipe, que subiu para a 6ª colocação geral da competição, com 14 pontos.

“O começo foi difícil por conta da adaptação ao país e ao futebol coreano, que é bem rápido, diferente do Brasil. Juntamente com os meus companheiros, tenho conseguido fazer boas atuações e a bola tem entrado. Vivemos um bom momento na competição e essa artilharia mostra que o trabalho tem sido bem feito”, explicou o jogador de 28 anos, que deixou o Leão no ano de 2021.

Nesta terça-feira (3), o centroavante brilhou na vitória contra o Ansan Greeners por 3 a 2, com dois gols e uma assistência. Nas últimas quatro partidas pelo Gyeongnam, Orobó marcou em todos os duelos.

“Foi uma grande partida de toda a equipe. Jogo complicado, o nosso adversário nos trouxe grandes dificuldades, mas conseguimos uma importante vitória fora de casa. Não começamos a competição muito bem, então estamos fazendo uma pequena recuperação na tabela, para podermos alcançar as primeiras posições, passar a brigar pelo título e, consequentemente, pelo acesso”, concluiu.

Passagem pelo Fortaleza

Legenda: Tiago Orobó teve pouca chance no Fortaleza com o técnico Rogério Ceni Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

Tiago Orobó foi anunciado como reforço do Fortaleza em junho de 2020. Na época, em grande fase pelo América-RN, era o artilheiro do futebol brasileiro. Apesar da expectativa, com o clube vencendo a concorrência do mercado, o atacante recebeu poucas chances com o então técnico Rogério Ceni.

Sem espaço, acumulou empréstimos para Ponte Preta e Londrina. Apesar do contrato até 2022, o departamento de futebol acertou a rescisão contratual do atletas, que tinha propostas no mercado.

A chegada ao Gyeongnam, da Coréia do Sul, foi em fevereiro de 2022. Antes, teve passagem pelo Al-Jabalain, da Arábia Saudita. Na carreira, defendeu times como Confiança e o Campinense-PB.