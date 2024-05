Raí Ramos desfalca o Ceará na próxima rodada da Série B após completar série de cartões amarelos

O lateral-direito Raí Ramos vai desfalcar o Ceará na partida contra a Chapecoense, marcada para o próximo domingo (26), pela sétima rodada da Série B do Brasileirão 2024. O jogador completou a série de três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão.

Raí, que já havia sido advertido com cartão amarelo contra o Mirassol, na segunda rodada, e contra o CRB, na terceira rodada, foi mais uma vez punido com o cartão, desta vez na partida contra o Operário, disputada no último domingo (19).

Legenda: Raí Ramos durante jogo do Ceará Foto: Raphael Marques/Ceará SC

O lateral-direito começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo. Aos 47 minutos da etapa final, o jogador recebeu o cartão amarelo.

A expectativa é que o português Rafael Ramos seja mais uma vez titular na posição, diante da suspensão de Raí Ramos. Ceará e Chapecoense se enfrentam no domingo (26), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).