Ex-Ferroviário, Ciel tem dois gols anulados em estreia pelo CSA na Série C

O atacante Ciel fez a sua estreia com a camisa do CSA no último sábado (16), em jogo contra o Ituano pela Série C do Brasileirão. Em seu primeiro jogo pelo time alagoano, ele marcou dois gols, mas os dois lances foram anulados.

A partida entre as duas equipes, válida pela 17ª rodada da primeira fase da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, terminou empatada em 2 a 2. O confronto foi disputado no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Ciel é considerado ídolo do Ferroviário, mas deixou a equipe cearense após a eliminação na Série D do Brasileirão, para o ASA, de Arapiraca.

Ele foi então contratado pelo CSA para a disputa da reta final da Série C do Brasileirão. A equipe alagoana está atualmente na décima colocação, lutando por uma vaga no G-8.