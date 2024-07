Ex-Ceará marca gol e dá assistência em jogo da Champions League; veja vídeo

Rick Jhonatan, atacante revelado profissionalmente pelo Ceará, marcou um gol e deu uma assistência em uma partida da fase de qualificação da Uefa Champions League 2024/25. O jogador de 24 anos atualmente defende o Ludogorets, da Bulgária.

Rick começou como titular na partida entre Ludogorets e Dinamo Batumi. Aos 13 minutos do primeiro tempo, ele deu uma assistência para Bernard Tekpetey marcar o primeiro gol. Aos 24 minutos da etapa inicial, foi a vez do atacante brasileiro balançar as redes.

“Pessoalmente, só tenho a agradecer por poder ajudar o clube na partida de ida, mas ainda restam noventa minutos e temos que estar focados para sair da partida com a classificação”, disse Rick após a partida contra o Dinamo Batumi.

Rick deixou o Ceará após a temporada 2021. Naquele ano, ele se destacou com a camisa do Vovô, somando sete gols e duas assistências em 41 jogos disputados. Pelo Ludogorets, já são 12 gols e 14 assistências em cerca de duas temporadas e meia.

Por conta do mecanismo de solidariedade da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Ceará tem direito a 5% do valor de uma eventual negociação envolvendo Rick Jhonatan, contanto que seja uma transação internacional.