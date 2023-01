Ex-Ceará, Rick passa por cirurgia após romper ligamentos do joelho: 'Agora é focar na recuperação'

O atacante Rick, ex-Ceará, passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (23), após romper os ligamentos do joelho durante treino de seu clube, o Ludogorets, da Bulgária. Ele fez um post em sua rede social, informando que a operação foi bem sucedida.

"Hoje pela manhã passei pela cirurgia e a operação foi bem sucedida, graças a Deus. Primeiramente venho agradecer a Deus, a minha esposa, minha família, amigos e fãs que me deram todo apoio nessa fase, sou grato a cada um de vocês que tiraram um pouco do seu tempo pra me desejar uma boa recuperação! Agradeço também ao Ludogorets por todo suporte que me passou, por ter me passado toda confiança! Agora é focar na recuperação, vou tirar esse tempo pra me cuidar fisicamente e mentalmente. Prometo voltar logo!"

A lesão

No dia 17 de janeiro, Rick sofreu uma lesão no joelho direito durante o treino, dois dias depois foi confirmado o rompimento de um dos ligamentos do joelho. Em um post anterior, Rick afirmou que este era meu maior medo.

"É uma lesão que praticamente todos os atletas de futebol temem e esse era o meu maior medo e infelizmente isso faz parte da nossa profissão. Em primeiro momento, eu não consegui acreditar e aceitar que isso estava acontecendo comigo, estava sendo difícil de entender. É apenas mais um obstáculo a ser superado na minha carreira e eu serei forte e corajoso. Eu sempre acreditei que tudo na vida acontece com um propósito e só quem sabe é Deus".

Legenda: Rick é jogador do Ludogorets, da Bulgária Foto: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Carreira



Rick começou na base do Ceará e se destacou nos profissionais do Vozão, sendo vendido em 2022 ao time búlgaro. Foram 60 jogos e 7 gols marcados pelo Vozão, que vendeu 80% dos direitos econômicos dele por 850 mil dólares (cerca de R$ 4,8 milhões). Pelo Ludogorets, são 45 jogos, com 5 gols e 5 assistências.