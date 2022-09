Ex-Ceará, Rick marca gol na Liga Europa e vive momento positivo no exterior

Uma das joias das categorias de base do Ceará, o atacante Rick atravessa momento positivo no Ludogorets, da Bulgária. Negociado ao exterior em dezembro de 2021, o atleta de 23 anos marcou um gol na derrota para o Bétis, da Espanha, nesta quinta (15), por 3 a 2, pela Liga Europa.

O confronto ocorreu no estádio espanhol Benito Villamarín e foi válido pelo Grupo C, onde o time está na 2ª posição, superando Roma-ITA e HJK Helsinki-FIN. Rick iniciou no banco de reservas, entrou no 2º tempo e precisou de apenas três minutos em campo para balançar as redes.

Dos últimos quatro jogos pelo Ludogorets, o brasileiro participou de gols em todos. O recorte envolve dois tentos e duas assistências entre o torneio da Uefa e a 1ª divisão do Campeonato Búlgaro.

Rick foi vendido pelo Ceará em janeiro por 850 mil dólares (cerca de R$ 4,8 milhões). O Ludogorets também conta com o volante Pedro Naressi, ex-Vovô - o atleta se transferiu no começo de setembro.

Participação de Rick nos últimos jogos do Ludogorets

04.09 - Ludogorets 6x0 FK Hebar (Campeonato Búlgaro): 1 Gol

08.09 - Ludogorets 2x1 Roma (Liga Europa): 1 Assistência

11.09 - Vratsa 0x4 Ludogorets (Campeonato Búlgaro): 1 Assistência

15.09 - Bétis 3x2 Ludogorets (Liga Europa): 1 Gol