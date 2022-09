Ceará oficializa venda de Pedro Naressi ao Ludogorets, da Bulgária, e receberá R$ 1,3 milhão

O Ceará oficializou nesta sexta-feira (2) a venda do volante Pedro Naressi para o Ludogorest, da Bulgária. Emprestado ao Sport-PE, o clube cearense ativou a cláusula de retorno e vendeu o atleta para o exterior por US$ 750 mil.

A diretoria alvinegra negociou 100% dos direitos federativos e 90% dos seus direitos econômicos ao clube búlgaro. Deste valor, 40% ficam com o Ceará, algo em torno de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,3 milhão). Por ter sido vitrine, o Sport terá direito a 10% do valor total.

Pelo Ceará, Pedro Naressi disputou 37 partidas, com quatro gols marcados. O atleta conquistou a Copa do Nordeste em 2020. Na equipe sub-23, participou de seis partidas, sendo campeão do Brasileirão de Aspirantes no mesmo ano.