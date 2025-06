Ex-Ceará, Luiz Henrique Sales morre aos 32 anos; clube se manifesta

Ex-jogador do Ceará, Luiz Henrique Sales de Souza faleceu nesta segunda-feira (30). Formado nas categorias de base do clube, ele esteve nos grupos que conquistou os títulos dos estaduais de 2012, 2013 e 2014. O clube vai solicitar à CBF um minuto de silêncio em homenagem a ele na partida contra o Sport.

Em nota, o Vovô lamentou a morte do meia-atacante que tinha 32 anos e disputou também Copa do Brasil e Copa do Nordeste defendendo do time cearense. Ao todo, foram 37 partidas vestindo a camisa alvinegra. O clube se solidarizou com familiares e amigos.

O Ceará volta a campo no dia 9 de julho, para enfrentar o Sport nas quartas de final do Nordestão. O duelo será na Ilha do Retiro, a partir das 21h30 (de Brasília).