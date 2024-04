Ex-Ceará, atacante Leandro Carvalho é preso no Pará; entenda o caso

O atacante Leandro Carvalho, ex-jogador do Ceará e atualmente atleta do Águia de Marabá, foi preso na seccional de Icoaraci, em Belém (PA), na última sexta-feira (19), de acordo com informações publicadas pelo ge.

Ainda segundo a reportagem, o motivo da prisão do jogador de 28 anos foi a falta de pagamento de pensão alimentícia referente a uma de suas filhas.

Legenda: Leandro Carvalho em jogo do Ceará Foto: Fabiane de Paula/SVM

A Polícia Civil informa que Leandro Carvalho teve mandado de prisão civil cumprida nesta sexta-feira (19) por oficiais de Justiça. Ele foi apresentado na Seccional de Icoaraci para procedimentos cabíveis e segue à disposição do Poder Judiciário. Polícia Civil Em nota oficial

O repórter Bruno Amâncio, da TV Liberal, informou que o valor já foi pago por Leandro Carvalho, mas que o pagamento aconteceu após o fim do expediente dos órgãos envolvidos. Ele deve permanecer preso até segunda-feira (22)