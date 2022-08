Everton x Chelsea: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Everton e Chelsea se enfrentam às 13h30 (horário de Brasília), deste sábado (6), pela 1ª rodada da Premier League. O confronto acontece na casa dos Toffees, no Goodison Park, em Liverpool (ING).

A partida marca mais um reencontro de Frank Lampard, treinador do Everton, com o clube no qual é ídolo. Ele terá os reforços do zagueiro Tarkowski, do lateral Rúben Vinagre e do atacante McNeil.

Nos Blues, Thomas Tuchel promoveu uma reformulação no elenco. Para repor as saídas de Rudiger, Andreas Christensen e Lukaku, o Chelsea trouxe o atacante Sterling e o zagueiro Koulibaly.

Palpite

Onde assistir

O confronto vai ser transmitido pela ESPN e Star+.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; Godfrey, Mina (Keane), Tarkowski e Patterson; Doucure, Allan e Mykolenko; Gordon, Gray e McNeil. Técnico: Frank Lampard.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Koulibaly; Reece James, Kanté, Kovacic (Jorginho) e Chilwell; Mount, Havertz e Sterling. Técnico: Thomas Tuchel.

Ficha técnica | Everton x Chelsea

Local: Estádio Goodison Park, em Liverpool (ING)

Data: 06/08/2022 (sábado)

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Craig Pawson

Assistentes: Marc Perry, Scott Ledger

VAR: John Brooks