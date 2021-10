Evandro Fornari vê resultado justo e explica saída de Fernando Sobral do time titular do Ceará

O Ceará empatou em 1 a 1 com o São Paulo no Morumbi, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, comandado por Evandro Fornari, já que Tiago Nunes cumpriu suspensão. E o auxiliar técnico classificou o resultado como justo, pelas chances criadas pelos dois times.

Evandro Fornari Auxiliar técnico do Ceará Quero enaltecer a entrega dos atletas. É muito dificil jogar contra o São Paulo no Morumbi. O resultado foi justo, criamos situações para ganharmos o jogo, principalmente no 2º tempo. O São Paulo também criou suas chances. Conseguimos controlar bem o jogo

Sobral no banco

Em seguida, o auxiliar técnico explicou a opção de Fernando Sobral no banco de reservas, deixando fora do time titular.

"Não só o Sobral, todos os jogadores são importantes. O Sobral vem de uma sequência de jogos. A saída dele foi estratégica, tática, em termos um jogador de mais contenção, o Fabinho. A gente discutiu a melhor formação para este jogo e a utilização do Fabinho passou por isso".

Ouça o CearáCast

Dois jogos em casa

Por fim, Fornari valorizou o ponto conquistado fora de casa e projetou os dois jogos no Castelão que o Ceará terá, contra Bragantino (dia 17) e Palmeiras (20). Na tabela, o Ceará é o 14º com 30 pontos.

"A gente joga para ganhar, se não dá pra ganhar, também não se perde. Pelo contexto do jogo, somar um ponto foi importante. Agora é fazer dois grandes jogos dentro de casa e conquistar as vitórias".

Confira a Coletiva de Evandro Fornari