Estudiantes embarca rumo à capital cearense com desfalques e novidades para enfrentar Fortaleza

O Estudiantes embarcou rumo à capital cearense nesta terça-feira (28) com 25 relacionados para enfrentar o Fortaleza, no duelo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América, na Arena Castelão. O embate acontece na quinta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília).

Entre as novidades do técnico Ricardo Zielinsky estão o meio-campista Leonardo Heredia e o atacante Mateo Pellegrino, anunciados na segunda-feira (27) como reforços para a sequência da temporada. Matías Pellegrini desfalca a equipe.

O treinador deve manter a base utilizada nos últimos confrontos contra Independiente e Newell's Old Boys pelo Campeonato Argentino. Com isso, o Estudiantes deve ser escalado com: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera e Emmanuel Más; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Manuel Castro e Franco Zapiola; Mauro Boselli e Leandro Díaz.

👋 Nos vamos a Brasil 🔜🇧🇷 pic.twitter.com/GBU8dDiirO — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) June 28, 2022

Relacionados do Estudiantes

Goleiro : Mariano Andújar, Jerónimo Pourtau e Juan Pablo Zozaya

: Mariano Andújar, Jerónimo Pourtau e Juan Pablo Zozaya Defensores : Augustín Rogel, Fabián Noguera, Leonardo Godoy, Emmanuel Más, Luciano Lollo e Santiago Núñez

: Augustín Rogel, Fabián Noguera, Leonardo Godoy, Emmanuel Más, Luciano Lollo e Santiago Núñez Meio-campistas : Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Manuel Castro, Franco Zapiola, Bautista Kociubinski, Hernán Toledo, Brian Orosco, Jorge Morel, Nicolás Palavecino, Gonzalo Piñeiro e Leonardo Heredia

: Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Manuel Castro, Franco Zapiola, Bautista Kociubinski, Hernán Toledo, Brian Orosco, Jorge Morel, Nicolás Palavecino, Gonzalo Piñeiro e Leonardo Heredia Atacantes: Alan Marinelli, Mauro Boselli, Leandro Díaz, Benjamín Rollheiser e Mateo Pellegrino