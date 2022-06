Rival do Fortaleza na Libertadores, Estudiantes vem de duas derrotas no Campeonato Argentino

Adversário do Fortaleza na Libertadores, o Estudiantes busca encerrar a sequência de derrotas na temporada 2022. Após um bom início na Liga Profissional da Argentina, a equipe de Ricardo Zielisnky soma duas derrotas contra Independiente e Newell's Old Boys, por 2 a 1 e 2 a 0, respectivamente.

O duelo contra o Tricolor do Pici pode ser a retomada do time argentino na temporada. Para o técnico Zielisnky, a postura do elenco diferirá da mostrada nos últimos confrontos.

“No Brasil vamos ter um jogo totalmente diferente do que estávamos a ter, a cabeça está lá. Estudamos o Fortaleza. Estamos confiantes que vamos fazer um bom jogo para vencer. Somos uma equipe competitiva que dá 100% onde quer que jogue”, disse em entrevista coletiva pré-jogo nesta segunda-feira (27).

Para a partida, o Estudiantes deve manter a base utilizada nos confrontos, com destaque para o atacante Mauro Boselli, ex-Corinthians, artilheiro do time na temporada com 13 gols. A equipe deve ser escalada com: Mariano Andújar; Godoy, Rogel, Nguera e Emmanuel Más; Jorge Rodríguez, Manuel Castro, Zuqui e Pellegrini; Boselli e Leandro Díaz.

O confronto contra o Fortaleza acontece na quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão.