Esquema de segurança para final entre Fortaleza e CRB tem mais de 400 policiais

Fortaleza e CRB abrem a final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (5), em partida realizada no Castelão, a partir das 21h30. O esquema de segurança para o evento, considerado de alto risco (bandeira vermelha) pelos órgãos de segurança, contará com mais de 400 policiais militares.

Serão 262 PMs na área interna do Castelão e outros 176 na parte externa, incluindo partes do trajeto dos torcedores e terminais. Além disso, 450 seguranças particulares foram contratados para atuar por toda a praça esportiva. O Fortaleza trabalha com carga máxima e estimativa de público de 54.617 (os espaços de separação entre as torcidas diminuem a capacidade total do estádio).

O torcedor do CRB ficará na arquibancada superior norte e 2 mil bilhetes foram disponibilizados para a torcida visitante. O portão exclusivo para a entrada da torcida regatiana será o R. Organizadas das duas equipes serão vistoriadas pela polícia entre 19h30 e 20h30.

A AMC fará uma operação especial, com 45 agentes, para facilitar o trânsito no entorno do Castelão. O controle do trânsito nas avenidas do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e na rotatória da praça esportiva tem início às 13h. Além disso, cones serão distribuídos em alguns trechos das vias para induzir a redução de velocidade e facilitar a travessia de pedestres.

Veja também Jogada AMC monta operação especial de trânsito para jogo do Fortaleza na Arena Castelão

O restante dos órgãos envolvidos no esquema de segurança vão contar com o seguinte contingente:

5 policiais civis

1 delegado

20 bombeiros

1 promotor de justiça

36 guardas municipais

7 agentes do Juizado do Torcedor (incluindo 1 magistrado)

10 agentes do Juizado da Infância e Adolescência

1 defensor público