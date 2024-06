AMC monta operação especial de trânsito para jogo do Fortaleza na Arena Castelão

As equipes de Fortaleza e CRB não são as únicas que se preparam para o primeiro jogo das finais da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (5), na Arena Castelão. Até o momento, mais de 41 mil torcedores confirmaram presença para o primeiro confronto da final. Para facilitar o acesso do público, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) implementará uma operação especial de tráfego nas principais vias de acesso ao estádio.

Para controlar o tráfego na região, 45 agentes e orientadores serão distribuídos, a partir das 13h, nas avenidas do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e na rotatória da praça esportiva. Além disso, cones serão distribuídos em alguns trechos das vias para induzir a redução de velocidade e facilitar a travessia de pedestres.

Após o término do confronto, o canteiro central da Avenida Paulino Rocha será aberto no trecho próximo ao portão de saída do estacionamento. Junto a isso, os semáforos próximos à Arena terão seus tempos ajustados para otimizar o fluxo de veículos. A operação está programada para ser finalizada por volta de 1h da manhã do dia seguinte.