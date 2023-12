Especulado no Ceará, lateral Diogo Mateus faz parte dos planos do Guarani para 2024

O lateral-direito Diogo Mateus foi especulado como um dos alvos do Ceará para a temporada 2024. Apesar disso, o Diário do Nordeste apurou que o Guarani não recebeu contatos do Ceará até o momento e pretende utilizar o jogador na próxima temporada.

De acordo com o Estadão, a contratação de Diogo Mateus teria sido um pedido do técnico Vagner Mancini. O Diário do Nordeste apurou, porém, que não foram feitos, até o momento, contatos por parte do Ceará junto ao Guarani para abertura de negociações pelo lateral.

Legenda: Diogo Mateus, jogador do Guarani Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC

Diogo Mateus tem 30 anos e vínculo com o Guarani até dezembro de 2024. O lateral está no time desde 2021 e soma 97 jogos, sete gols e nove assistências. Ele foi um dos destaques do time na Série B. A equipe bugrina ficou próxima de conquistar o acesso.

O Ceará anunciou, até o momento, um reforço para a temporada 2024. Trata-se do meio-campista Lourenço, que disputou a última Série B com a camisa do Vila Nova. O Vovô negocia com alguns nomes, como Aylon e Fernando Miguel.