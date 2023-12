Com 13 jogadores em fim de contrato, Ceará só negocia renovação com Luiz Otávio, confirma executivo

O Ceará tem 13 jogadores com contrato se encerrando no final de 2023, mas até o momento só negocia a renovação de um deles: o zagueiro Luiz Otávio, capitão do clube cearense. A informação foi confirmada por Lucas Drubscky, executivo de futebol do clube.

“Até este momento não houve nenhum movimento de nossa parte para fazer qualquer tipo de renovação. Não houve em nenhum momento, tirando esse caso do Luiz Otávio”, disse o executivo em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo.

No caso de Luiz Otávio, o executivo de futebol confirmou que as negociações para a extensão contratual estão sendo conduzidas especificamente pelo presidente do clube, João Paulo Silva.

JOGADORES EM FIM DE CONTRATO NO CEARÁ

Luiz Otávio (negociando renovação)

André Luiz

Léo Santos

Michel Macedo

Danilo Barcelos

Willian Formiga

Zé Ricardo

Guilherme Bissoli

Warley

Breno

Chay

Pedro Lucas

Igor (emprestado ao Avaí)

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.