Escalação da Seleção Brasileira contra Japão tem muitas mudanças; veja time titular

A Seleção Brasileira terá muitas mudanças na escalação titular para o amistoso contra o Japão, nesta terça-feira (14), em preparação para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O técnico italiano Carlo Ancelotti vai modificar praticamente todo o time.

Entre as principais novidades estão as presenças do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, o zagueiro Fabrício Bruno, do Corinthians, e os atacantes Luiz Henrique e Gabriel Martinelli, que atuam no futebol europeu, no Zenit e no Arsenal.

Ancelotti deve levar a campo, contra o Japão, a seguinte escalação titular: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr. e Gabriel Martinelli.

Japão e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (14), às 7h30 (horário de Brasília), no estádio Ajinomoto Stadium, em Tóquio, na capital do Japão. Na última sexta-feira (10), a Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul, por 5 a 0.