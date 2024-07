Erick Pulga comemora gol pelo Ceará em vitória contra o Botafogo-SP: 'nunca deixei de batalhar'

O Ceará conquistou a segunda vitória seguida sob comando do técnico Léo Condé. Na Arena Castelão, na noite desta quinta-fera (25), a equipe goleou o Botafogo-SP por 4 a 1 em mais uma rodada da Série B. Erick Pulga abriu o placar diante da torcida. O camisa 16, fora da partida anterior por causa de uma virose, celebrou o resultado.

"Feliz de voltar a ajudar minha equipe, o Ceará. Eu sou um cara que me cobro muito no dia-a-dia. Vinha sem marcar, mas nunca deixei de batalhar, de treinar. Dou o meu melhor sempre. E agradecer também a torcida, que sempre me abraçou e esteve junto comigo. Fiquei muito feliz de fazer o gol hoje", ressaltou o atacante em entrevista ao Premiere.

"A gente se impôs no jogo, fizemos o que o treinador já vinha trabalhando com a gente. Impomos o ritmo, e fomos felizes em fazer o resultado no primeiro tempo, e no segundo administramos, conseguimos mais um gol e garantimos a vitória", completou o jogador.

Saulo Mineiro, Aylon e Lourenço também balançaram as redes pelo Alvinegro. O Ceará volta a campo no domingo (28), quando enfrenta o América-MG. O duelo será às 18h30 (de Brasília), no Estádio Independência.