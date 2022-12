Equipes da Série A definem treinadores para 2023; veja lista de técnicos

A Série A do Campeonato Brasileiro tem 19 dos 20 clubes participantes com treinadores confirmados para 2023. O Flamengo é a única equipe que ainda não anunciou treinador para a próxima temporada, após a demissão de Dorival Júnior.

Dos 20 clubes da elite do futebol brasileiro, nove são estrangeiros: seis portugueses, dois argentinos e um uruguaio. O número de estrangeiros pode ampliar com a chegada do treinador do Flamengo. A equipe carioca trabalha com a possibilidade de acertar com Vítor Pereira, ex-Corinthians.

O Diário do Nordeste listou os treinadores que iniciarão os trabalhos em 2023 à frente dos clubes da Série A.

Veja equipes com treinadores para 2023

América-MG: Vagner Mancini (BRA)

Athletico-PR: Paulo Turra (BRA)

Atlético-MG: Eduardo Coudet (ARG)

Bahia: Renato Paiva (POR)

Botafogo: Luís Castro (POR)

Bragantino: Pedro Caixinha (POR)

Corinthians: Fernando Lázaro (BRA)

Coritiba: António Oliveira (POR)

Cruzeiro: Paulo Pezzolano (URU)

Cuiabá: Ivo Vieira (POR)

Flamengo: sem treinador definido

Fluminense: Fernando Diniz (BRA)

Fortaleza: Juan Pablo Vojvoda (ARG)

Goiás: Guto Ferreira (BRA)

Grêmio: Renato Gaúcho (BRA)

Internacional: Mano Menezes (BRA)

Palmeiras: Abel Ferreira (POR)

Santos: Odair Hellamnn (BRA)

São Paulo: Rogério Ceni (BRA)

Vasco: Maurício Barbieri (BRA)

